新北市民進黨團今（28）日在議會上將炮口集中請假替新北市長侯友宜助選的祕書處長饒慶鈺，除了要求政風處依法查處外，也質疑饒業務做不好，卻急著替侯輔選。祕書處回應，饒依規定請假，並完成請假及指派代理人等相關的程序，休假期間活動屬個人隱私，未違反行政中立。

議員黃淑君質詢時表示，饒慶鈺請事假陪同侯友宜出訪，相關經費是否由侯友宜競選總部支出，要求政風處處長尹維治依法查處，裁定兩週內提供相關報告，同時，黃淑君也要求饒慶鈺，「新北市長請假，現在不可支應市長特別費用」，要求她依法行政，不可輕忽。

陳乃瑜則質疑，饒慶鈺口口聲聲要拚城市外交，卻完全不知道新北市有幾個姊妹市，她說，之前發函要求祕書處回覆新北姊妹市資料，秘書處回文的數字不僅和市府官網上兜不攏外，也無法查到締結姊妹市的相關資料，質疑處長無心業務，整個祕書處跟著擺爛，並要求政風處調查饒慶鈺是否違法失職。

民進黨團要求，新北市府應自侯友宜請假日（9月23日）起停止支用首長特別費，並依法查處局處首長上班請假為侯友宜助選之嚴重失職行為。要求人事處及祕書處至議會進行專案報告。

對此，祕書處回應，饒慶鈺依規定請假，並完成請假及指派代理人等相關的程序，且休假期間所從事的活動屬個人隱私，也未違反行政中立法規，並會配合政風處調查檢視，盼外界給予尊重。

另外，關於新北市暨各區姊妹市及友好城市數量，新北市政府官網與祕書處提供給議員的資料相同，皆為51個，且於市府官方公開網站中清楚說明締盟情形與交流概況，若是網頁操作及介面設計不盡理想，將持續精進，歡迎大家瀏覽查閱。