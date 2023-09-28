台北市有民眾在大安區傳統市場附近雜糧行買到「壞蛋」，衛生局今表示，已派員到市場附近3家雜糧行稽查，並隨機破殼檢視，沒有發現雞蛋變質的情況。

有民眾向媒體投訴，2天前在白蘭市場附近雜糧行買10顆蛋，今日上午要煎雞蛋，卻發現其中1顆雞蛋蛋液是黑色且散發臭味。

台北市衛生局表示，已派稽查人員至大安區安居街傳統市場周遭3家雜糧行現場稽查，3家業者都是販賣常溫保存的散裝國產雞蛋，也都說最近沒接獲消費者反映買到壞掉的雞蛋，經稽查人員現場隨機抽驗蛋品並破殼檢視，未發現有變質的狀況。