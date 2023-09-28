打造全齡友善職場環境，北市今年首次實施「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，28日為企業認證頒獎典禮，認證內容包含組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用以及創新作為等5大面向，北市就服處表示，本次認證評核過程中，不少企業已默默全齡友善職場營造，共有76家企業獲認證，成果豐碩。

台北市長蔣萬安表示，北市人口在2022年邁入超高齡社會，且北市產業結構以服務業為主，很多人力工作是機器難以取代的，對企業打造友善工作環境與職務再設計措施很有感觸，促進中高齡者及高齡者就業或續留職場的關鍵在排除就業障礙，這次認證過程中發現不少友善企業早已耕耘職務和工作環境的改善，很值得肯定。

評核委員們表示，里仁公司透過工作手冊的簡化，讓中高齡同仁容易閱讀及操作，並且透過「職務再設計計畫」申請適當的工作輔具為中高齡門市員工減壓；華碩電腦則為了縮減數位落差，特別開發IT Q＆A小幫手app來提供中高齡員工數位諮詢服務，也發展混齡辦公模式來促進青銀交流。

就服處也說，知名住宿業者引進AI等多項自動化設備，導入清消、送餐、接待等三大智能機器人，減輕執行職務的風險與體力的負荷，並藉由簡單的工作流程教學輔導新進人員快速上手，也有餐飲業內部環境鋪設紓壓地墊來緩解員工久站不適，或設置星級健身中心與泳池等設施，很感謝企業們響應中高齡者暨高齡者友善企業認證。