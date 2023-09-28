「Linbay好油」林裕紘近來遭恐嚇要對其家人不利，網路位址及電話皆來自海外；行政院長陳建仁在國民黨立委曾銘宗的追問下，承諾3個月破案。媒體人張禹宣指出，「Linbay 好油」被恐嚇、盜用電郵，在境外要花3個月才查清；但遇上壞雞蛋影片，陳建仁一句「假消息」，刑事局卻光速出來全力追查。

張禹宣27日在臉書貼文表示，今日最噁的新聞，不是雞蛋發黑的影片。當Linbay好油被恐嚇、盜用，陳建仁卻還嬉皮笑臉，聲稱在境外要3個月才查清。

張禹宣接著指出，遇上壞雞蛋影片，陳建仁一句「假消息」，刑事局光速出來抱大腿全力追查，揚言請當事人說明；當出現第二部影片，本該為民喉舌的民進黨議員也跟著報警。

張禹宣點出，打著釐清真相之名，只為了讓人民寒蟬效應，心生麻煩與恐懼之心，倘若把買到的臭蛋拍影片上網就得去警局報到，還有誰敢？他不禁說，民進黨，比發黑雞蛋還噁心。

網友回應說，「請問選舉選完才有辦法查到嗎？」、「民進黨與側翼們，不敢處理討論製造出問題的人，反而處理在談論爆料問題的人！厲害了這個黨與其打手們」。