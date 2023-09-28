中國地產商恆大集團及旗下公司股票今天在港交所全面暫停交易，根據金管會統計，截至今年8月底共14檔投信基金有恆大曝險部位，曝險達新台幣0.47億元，相比8月15日公布的數據已減少0.09億元。

中國恆大集團及旗下恆大物業集團、恆大新能源汽車集團今天上午在港交所網頁公布停牌訊息，但沒有交代原因。彭博（Bloomberg）此前報導，恆大集團主席許家印已遭警方監控。

金管會證期局今天公布最新統計，截至今年8月底止，共14檔投信基金有恆大曝險部位，與8月15日揭露檔數相同，但曝險金額已自先前公布的0.56億元降至0.47億元。

對比今年8月底全體公私募基金總規模6兆528億元，恆大曝險部位占比僅0.0008%；14檔有恆大曝險部位的投信基金中，單檔投信基金對恆大曝險占比最高為0.12%。

銀行業方面，國銀對中國曝險，包括授信、投資及資金拆存總額，以上年度決算後淨值1倍為限。金管會銀行局揭露，截至今年6月底止，國銀對中國曝險總額近1兆102億元，曝險占上年度決算後淨值的23.91%，落在法定限額內。

金管會銀行局副局長林志吉說明，2015年1月國銀對中國曝險占淨值曾衝破7成、達70.1%，後續大致呈現緩步下滑趨勢，目前國銀對中國曝險在可控範圍。

銀行局已採取3大監理措施，第一，為強化銀行對中國地區授信風險承受能力，金管會自2015年起要求銀行對中國地區第一類授信資產備抵呆帳提列比率必須從1%拉高至1.5%，各銀行均有依規定提足。

其次，要求銀行定期檢視對中國曝險情形並適時檢討投資政策，並由稽核部門定期審核相關控管措施；第三，考量中國近年不時有總體控管措施，銀行應衡酌中國監管措施及國際政治情勢變化，建立對產業別及政經風險評估的控管機制。

恆大集團陷入債務危機，自2022年3月底起停牌，停牌前報價港幣1.65元。今年8月28日恆大集團於港交所復牌，股價收盤時暴瀉1.3元或78.78%，報價港幣0.35元。恆大集團今天停牌前則報價港幣0.32元。