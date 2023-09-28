馬里蘭州洛克維爾的貝宜系統（BAE Systems Technology Solutions & Services Inc.）獲得了1項價值2354萬美元（約新台幣7.6億）的合約，用於維護、升級三叉戟2式（Trident II）戰略武器系統和潛艇潛射飛彈武器系統的物流工程和整合支援服務。

據美國國防部合約21日公報，美國在冷戰巔峰期間、1960年代首次在潛艇上部署了核武，以嚇阻蘇聯可能的先發制人攻擊。嚇阻理論學派認為，與陸基飛彈不同，潛艇上的核武器無法被先發制人攻擊所摧毀，因為潛艇幾乎不可能被定位和瞄準。這意味著蘇聯領導人無法希望在它們發射對蘇聯領土的核打擊之前摧毀所有美國的核武器。

潛射彈道飛彈（SLBM）、艦隊彈道飛彈（FBM）的射程較短，準確性較低，比陸基洲際彈道飛彈（ICBM）的同類型彈道飛彈差，但三叉戟C4型（Trident C4）飛彈的問世拓展了射程並提供了其他改進。後來的三叉戟2式D5型飛彈（Trident II D5）再度提升了精確度和載荷。

Trident II D5彈道飛彈首次部署的年份是1990年，但也很快就迎來使命結束——蘇聯開始解體，不過，D5的性能改進使得三叉戟成為美國核威懾力量的新支柱，同時也是英國的核威懾力量。這一次的合約還有助於對英國的外銷軍售，全案預計將於2024年9月30日完成。