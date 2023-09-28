新竹市長高虹安近日爭議不斷，民眾黨主席柯文哲昨說「從去年選舉至今，外界講高虹安的事情，10件中有8件是假的」，引發討論。去年競選市長失利的國民黨新竹市前議員林耕仁則在臉書發文，直指「柯候選人請告訴全國民眾，你認為那2件為真？」

柯文哲昨被問到如何看待最新民調顯示高虹安近期爭議影響選情，目前除了暫停黨權，民眾黨是否對高虹安有其他作為？柯首先回應，高虹安的案子應是「一分真、九分假」，他也不贊成高虹安男友的事，但也有很多穿鑿附會的部分，讓他覺得太過分。

柯文哲也說，事實真相是一回事，「潑屎潑糞」是另一回事，他要提醒台灣民眾，從去年選舉到現在，講高虹安的事當中，10件有8件是假的，也不喜歡台灣進入負面選舉模式。

柯文哲的說法引發網友討論，林耕仁也在臉書發文，「柯文哲說：10件爆料裡面有8件是假2件是真！柯候選人請告訴全國民眾，你認為那2件為真？」也認為柯文哲應說明清楚。

林耕仁發文後吸引上千人按讚，有網友力挺林耕仁留言「說真的，你是我國民黨唯一欣賞的人。請加油！」支持他在新竹深耕多年；但也有網友認為，對於高虹安的爭議，國民黨無須太過不須要跟民進黨起舞，應專心在總統選舉。