財政部預計10月2日將到立法院財委會進行業務報告，根據財政部報告顯示，2023年歲入到8月底止，已經達到2兆921億元，相較於去年同期增加1903億元，達成率已經達到81.1％。

有關稅課收入的部分，財政部表示，到8月底已經達到1兆8346億元，較去年同期增加1836億元，達成率已經達到83.6％，主要是綜所稅、營所稅、貨物稅及關務稅增加。

此外非稅課收入方面，有關營業盈餘、事業收入累計實收數為1631億元，較去年同期減少87億元，達成率61.6％，增幅較大的是中央銀行和國發基金較去年同期增加28億元和10億元；但是中鋼、交通部鐵道發展基金則減少66億元和63億元增減互抵所致。

規費、罰鍰以及財產和其他收入的部分，累計實收已經達到944億元，較去年同期增加154億元，受惠於觀光旅遊業發達，申辦護照等規費收入較去年大增，國防部辦理國有土地標售與財政部地上權權利金增加等。