高雄市杉林區區長蕭見益、高雄市客家事務委員會主任秘書鍾炳光、杉林區6所學校的校長及杉林區里長團隊，28日上午蒞臨杉林區新庄里至聖廟參與本區112年客庄祭孔藝術文化節，體驗難得的傳統古禮。

鍾炳光指出，杉林區112年客庄祭孔藝術文化節是高雄客庄嘉年華慶典之一，高雄市的客庄文化各有特色，杉林區更是獨有客家祭孔古禮，深得文化傳承；蕭見益表示新庄至聖廟的祭孔活動極具在地特色，除以客庄常見的三獻禮辦理外，祭祀音樂也以客家八音為主，全程以客語進行，有因地制宜的在地轉化，可說獨樹一格。

杉林區各校師生亦一同參與祭孔敬師祈福活動，學生開心過蔥(聰)門、祭孔粽(包中)及夢想樹(合格祈願)等活動，祈願聰滿智慧，功成名就，為活動掀起另一波熱潮，而在地客家團體的樂舞表演及當地的農特產品展更是讓所有來賓感受濃濃的客家文化藝術及品嘗杉林好山好水孕育的優良農特產品，透過這次活動除了向教師們表達敬意和謝意，亦發揚客家文化及提高杉林優良農特產品的曝光度，為杉林區的宜居及特色帶入更多關注。