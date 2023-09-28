杭州亞運羽球項目28日展開，由團體賽揭開序幕，上午中華女子羽球隊在一姐戴資穎領軍下，於16強賽一局未失、總比分3比0擊敗香港隊，順利晉級8強，下午5點開始男團16強賽，中華隊也是總比分3比0且一局未失痛宰馬爾地夫， 羽球男、女團都順利晉級8強，不過因為籤運不佳，下一輪都要強碰上屆金牌，男團將面對地主大陸，女團要對上日本。

杭州亞運羽球男團16強賽中華、馬爾地夫的對抗，前三點都是男單，第1點一哥周天成21比8、21比1解決沙希德札基（Hussein Zayan SHAHEED ZAKI），第2點「羽球王子」王子維21比7、21比10擊敗尼巴勒艾哈邁德（Nibal AHMED），第3點戚又仁拿下一局後，第2局開局雖0比3落後，幸好很快就透過連續得分超前比數並擴大分差，21比4、21比5直落二打退拉希德（Mohamed Ajfan RASHEED）。

中華隊在歷屆亞運累積1金1銀6銅，其中上屆雅加達亞運是成績最好的一屆，戴資穎女單金牌、周天成男單銀牌，加上男團及男雙李洋／李哲輝2面銅牌共4面獎牌。