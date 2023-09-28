杭州亞運圍棋個人賽，台灣圍棋好手許皓鋐今(28日)在金牌戰中，爆冷擊敗世界排名第三的地主隊中國名將柯潔，為中華隊拿下本屆亞運第4面金牌。

據新浪體育分析，本局柯潔執白，在佈局階段便在棋盤左部與黑棋發生戰鬥，戰鬥中柯潔下出了致命的惡手，雖吃住了下方黑棋數子，但其中尚有餘味，並且白棋中央大龍不活，黑棋在下方也形成了大模樣。 此後白棋為挽回劣勢，強行打入黑棋大空中意圖攪亂局面，但都被黑棋穩穩應住，白大龍在逃跑過程中，柯潔利用其擅長攪局的優勢將黑棋大龍也捲入其中，在極其複雜的局面下黑棋接連出現失誤，被白棋抓住機會一舉逆轉劣勢，並帶著略微優勢進入收官，此後白棋在讀秒聲中，官子接連出現失誤葬送好局，終盤黑勝3/4子。

4歲開始學棋的許皓鋐，去年底晉升職業九段，在台灣九大冠中握有八冠，寫下台灣棋手史無前例的紀錄，今年是首度出戰亞運；許皓鋐在八強賽擊敗世界排名第二的韓國高手朴廷桓，四強賽面對世界排名第一的韓國名將申眞諝，許皓鋐從開賽之後就一路取得些微領先優勢，最終經過AI判定擊敗申眞諝，替隊友報落敗之仇也是個人生涯第一次擊敗申眞諝。而在金牌戰中，許皓鋐激戰後擊敗世界排名第三的中國隊選手柯潔，成功拿下金牌，奪金之路上連續展下三名世界排名前三的對手，金牌純度極高。