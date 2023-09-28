新北市議會今（28）日一、六審業務質詢，議員陳家琪質詢民政局長林耀長納骨塔使用狀況，並提出要求，盼市府能在八里第二納骨塔啟用前規畫保留一定區域給當地社籍民眾使用，林耀長表示，會請殯葬處審慎評估。

陳家琪今天上台質詢，詢問林耀長納骨塔使用現況，林回說，公立有32座納骨塔，使用期限約8年，市區偏滿，郊區比較空。陳家琪說據她了解，現在納骨塔量能不足的部分，已有9座出現使用不足的情況，她知道市府現在已著手規劃二期。

陳家琪說，因為她是第一選區的議員，想了解八里慈恩納骨塔現在狀況，發現明年編列138萬預算，進度如何？林耀長說，就附近可以興建土地先做初步評估規劃，「明年度希望有個方案可以出來」。

最後陳家琪極力要求，市府在納骨塔啟用之前，「必須要規畫保留數，或保留一定區域給當地設籍民眾使用，做為未來八里往生者進塔需求」，對此林耀長回應，新北市在殯葬部分有自治條例，「會請殯葬處研究看看，因為各區都有類似狀況反應」。

林耀長說，在法制上就是周邊影響到的會給予相關優惠，「議員是說能否保留使用量能，涉及層面廣」，會審慎評估。