世界排名第35名的台灣圍棋好手許皓鋐，本次參加杭州亞運時，在最終的3場賽事中接連擊敗世界排名第2的朴廷桓、世界排名第1的申真壻及世界排名第3的柯潔，一舉奪下金牌，讓圍棋迷為之震驚，更被大陸網友讚美是「許仙」，開玩笑說「在杭州怎麼輸？」

世界排名第35名的許皓鋐，已是台灣目前排名最高的棋手，不過許皓鋐本次在亞運中，先是在8強賽時擊敗世界排名第2的韓國棋手朴廷桓，今（28）日上午又在4強戰斬落世界排名第1的韓國棋手申真壻，接著在下午的決賽打敗柯潔，為中華隊奪下第4面金牌。

超硬的賽程讓PTT鄉民驚呼「這含金量有夠高」、「串世界一二三，這什麼劇本」、「幹掉世界前三奪金，漫畫畫出來都會被說太扯」、「喜迎圍棋元年」、「棋靈王都不敢這樣演」，也有不少人好奇此戰過後，許皓鋐的世界排名會升到第幾位。

許皓鋐展現出的高超實力，讓大陸網友也以《白蛇傳》的主角「許仙」來稱呼他，大讚「許皓鋐真的在杭州成仙了」、「杭州畢竟是許仙的地盤，雷峰塔的白娘子在保佑他呢」、「半目串燒世界前三，這真的成仙了吧」、「許仙在杭州怎麼輸？」