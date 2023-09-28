女星米可白（趙亦瑄）昔是兒童台的「葡萄姐姐」，後轉換跑道，在主持、戲劇界皆交出亮眼的成績單。近年來積極轉型的她，也用心經營社群，頻頻在其上更新養眼美照以及熱舞影片，26日曝光的短片中，還看似「衣服沒穿好」，意外成為網友們的目光焦點。

米可白近年來除了忙碌在事業上，也用心經營社群，屢屢在其上更新工作花絮及生活點滴。不過，近年來的她風格趨向大膽，讓喜愛他們的粉絲們看得十分開心。近日，她便在社群上PO出一則短片，寫下：「拍攝日，期待照片」等字句，透露她進棚拍攝的畫面。

從畫面中可見，她頂著一頭精心打理的短髮，臉上畫著精緻的妝容，對著鏡頭甜笑，並做出眨眼吐舌等小動作逗樂粉絲，整個人散發出清純女神的氣質。此外，鏡頭前的她身穿咖啡色的的上衣，服飾的剪裁設計，讓她的傲人上圍曲線大方露出，而在鏡頭晃動的過程中，還可見到胸前有一片雪白布料微微露出，意外成為觀看者的目光焦點。

對此，米可白回應：「請忽略我的平口，沒塞好。」而相關內容曝光後，也吸引不少網友爭相前來讚賞女神的火辣，表示：「為什麼這麼漂亮」、「真的太辣了」、「真的漂亮，每次的笑容都笑到心裡了」、「怎麼拍都漂亮。」