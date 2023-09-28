刑事局偵查第四大隊破獲「博金娛樂城」賭博網站。(林郁平攝)

疫情趨緩後，國內外職業運動賽事恢復正常，也讓簽賭風氣回溫，加上近期中華代表隊出戰杭州亞運屢傳佳績，連帶簽賭網站開設亞運男子籃球、女子籃球等賭盤，刑事局偵查第九大隊執行網路情蒐得知「嘉威運動網」長期經營國內外各種運動賽事、電競、六合彩等博奕之大型網路賭博網站，遂規劃強力掃蕩網路賭博及簽注管道、各式賭博場所。

偵九大隊經長期蒐證、埋伏監控，掌握該賭博網站的上、下游，會同北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、高雄市等警察局執行同步搜索，共出動數百名警力，查獲60名經營運動簽賭的組頭，下注賭資金額逾17億元。

其中，汪姓主嫌除經營運動簽賭代理外，另有開設本屆杭州亞運賭盤，26日由中華隊出戰香港的男子籃球賽事，他即開出賠率0.955的賭盤，吸引眾多賭客下注。

此外，刑事局偵查第四大隊破獲「博金娛樂城」賭博網站，專案小組針對代理、總代理、總監等階級的犯嫌發動同步搜索查緝行動，共在新北市、台中、嘉義、高雄市等9處逮捕到李姓主嫌等10人到案，初估近1年獲利不法金流逾2億元，全案警詢後，依賭博罪嫌解送至各管轄地檢署偵辦。