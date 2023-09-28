台中市議會今天召開程序委員會，國民黨提9案、民進黨7案、無黨籍2案專案報告，其中民進黨要求市府提出總統、立委選舉行政中立專案報告，目的叮嚀市府遵守行政中立。國民黨議員則批評「太荒謬」，民進黨先反求諸己，要求綠營執政的中央政府遵守。

國民黨團要求市府提出9案專案報告，包括農業部專案進口雞蛋流向、大甲停車位不足暨殯葬園區改善計畫、敬老愛心卡計程車補助進度、公車減班及盤點人行道結合公車站規畫、登革熱及疣胸琉璃蟻防治成效、AI管制各種汙染精進作為、捕蜂抓蛇為民服務、容積代金使用成效、台中就業服務站執行成效。

民進黨團則提出7案包括台中海岸9大旗艦計畫及海生館興建進度、軌道建設及轉運中心等進度、市府行政中立、中科二期後續土地徵收進度、台中州廳園區再利用計畫進、千萬以上工程流標檢討、汙水下水道接管率上升南屯水肥量卻增加。無黨籍提出2案分別是大里汙水廠收取外縣市廢液及都更與危老重建成效檢討。

民進黨團總召何文海表示，公務人員行政中立法早就有了，要求做此專案報告是因中市府為藍營執政，握有行政資源，叮嚀市府務必遵守行政中立。

國民黨議員陳文政則認為此要求「很荒謬」，行政單位本就要維持行政中立，民進黨應先反求諸己檢討中央執政黨在過去的選舉中，讓民眾有疑慮的地方，而非要求本就行政中立的市府來做專案報告。

程序委員會最後決議第4屆第2次定期會議自10月4日至12月12日舉行，10月5日由市長盧秀燕進行施政總報告，10月6日至13日專案報告，10月19日至11月13日業務質詢，11月28日至12月11日市政總質詢。