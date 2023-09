杭州亞運的男子籃球賽本週正式開戰,16個亞洲國家分成A-D四個小組,A組有伊朗、哈薩克、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國,B組是地主中國、香港、中華台北與蒙古,C組為約旦、菲律賓、巴林及泰國,D組由日本、韓國、印尼和卡達組成,各組第一名率先晉級八強,另外4個八強名額將由「A組第2 VS B組第3」、「B組第2 VS A組第3」、「C組第2 VS D組第3」與「C組第3 VS D組第2」四個對戰的勝方取得。

16隊之中最有冠軍相的非地主中國莫屬,雖然歸化的NBA球星李凱爾與一哥周琦不能出戰,但其餘國家隊主力幾乎都在名單之內,包括兩屆CBA總冠軍遼寧衡業的重要功臣-強力前鋒張鎮麟、CBA上一季例行賽MVP效力於上海大鯊魚的王哲林與張鎮麟在遼寧衡業的隊友、兩屆CBA冠軍戰MVP趙繼偉,搭配21歲的超級新星崔永熙,中國隊在亞運各隊之中無論是禁區戰力還是外線準度都是最頂尖的存在,估計本次亞運男子籃球金牌十之八九要留在中國了。

中華隊本屆亞運陣容由劉錚與林廷謙領軍,配合新台灣人阿提諾坐鎮禁區,還有體能勁爆的阿巴西與國際賽經驗十足的曾文鼎穩定軍心,儘管王牌陳盈駿因傷無法出賽,但本屆的中華陣容還是非常有機會拿牌,在B組之中,中華隊的實力坐二望一,今晚9/28 20:00中國與中華台北的小組賽龍頭之爭即將展開,看好中華健兒的朋友們可以參考中華台北受讓(+17.5)的選項,兩軍的差距沒那麼大,保守作戰的情況下估計分差至少在15分以內。