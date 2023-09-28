杭州亞運圍棋男子個人項目今(28日)爆出最大冷門，台灣小將許皓鋐小蝦米吞掉大鯨魚，繼連勝韓國最強的朴廷桓、申真諝，在下午金牌戰擊敗中國大陸第一人柯潔，為台灣奪下價值連城的金牌。過去台灣旅日棋手有林海峰、張栩師徒大放異彩，如今許皓鋐亞運爭光，成為最當紅炸子雞的台灣驕傲。

台灣圍棋放異彩，早期可追溯到一代圍棋大師吳清源收林海峰為徒，中山堂一盤讓子棋千人圍觀，至今為人津津樂道。出身中國福建的吳清源成為旅日圍棋神話，從戰勝本因坊秀哉後聲名大噪，十番升降大賽對決，將多位日本絕頂高手打到降級，甚至要讓二子，曾氣到藤澤庫之助引退，後來改名藤澤朋齋復出。

林海峰拜師吳清源後也相當爭氣，在日本成為少數能與木谷實門徒「六大超一流」（大竹英雄、加藤正夫、石田芳夫、武宮正樹、小林光一、趙治勳）分庭抗禮的勁敵。林海峰年輕時就曾打敗坂田榮男（時號本因坊榮壽），以23歲年少之姿一路竄升，成為新一代名人、本因坊兼得的強手。林海峰生涯曾獲天元頭銜五連霸，得到名譽天元終身榮耀。

林海峰之徒張栩也傳承衣缽，在日本拿下無數頭銜戰冠軍，成就不下於乃師。張栩2005年獲得LG杯世界冠軍，為台灣爭光。2009年更曾同時擁有日本棋界名人、王座、天元、碁聖、十段五個頭銜，為日本職業棋壇自1977年創立七大頭銜以來，首度出現同時擁有五項頭銜的棋士。

台灣紅面棋王周俊勳曾在2007年獲得LG盃世界棋王戰冠軍，近年也被倚重擔任杭州亞運圍棋隊總教練，但日前因女棋手蘇聖芳指控霸凌、性騷擾，宣布辭去總教練一職。

2010年廣州亞運台灣精銳盡出，最終由女團賽謝依旻、黑嘉嘉、王景怡、張正平合力拿下銅牌。

台灣棋王賽冠軍本由周俊勳連霸多年，之後被後起之秀王元均取而代之，接下來就是長江後浪許皓鋐。許皓鋐在後AlphaGo時代自立自強，沒有被2016年AI全面超越人腦的衝擊所淹沒，七年磨一劍，打造出完全不遜於韓國、中國大陸頂尖棋手的鋼鐵實力。PTT鄉民恭賀狂喊「圍棋元年」，將不再是一句酸言酸語，而象徵著台灣圍棋真正競爭力的抬頭。