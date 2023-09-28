謝男張貼買到綠色臭蛋的訊息。（本報資料照片）

23歲謝姓工人張貼買到綠臭蛋訊息，行政院長陳建仁第一時間駁斥是假訊息，農業部、中央畜產會也紛紛提告，中正二分局27日深夜前往謝在新莊住處找人，訊後將他依妨害名譽函辦，檢警閃電偵辦引來部分民眾不滿，中正二分局28日湧入超過百通的「抗議電話」，不少民眾指責警方淪為政治打手、雙標辦案，對此警方只能無奈聆聽，讓民眾發洩不滿。

針對外界「閃電辦案」質疑，中正二分局解釋，受理報案後警方組成專案，循線鎖定貼文者身分後，27日晚間11時許，派專人前往新北市新莊區的謝男住處，傳遞通知書要求他10月4日赴警局說明，但謝說當天他有工作，經協調後，同意就近到丹鳳派出所應訊。

謝強調他真的有買蛋，也出示相關發票，只是「壞蛋」拍照後已經丟棄，檢警認為謝相關的證據不充份，無法證明是否真的買到綠臭蛋，照片也不能確定是否有修圖後製，因此先依妨害名譽將他函辦，會持續釐清照片的來源。

中正二分局28日電話被民眾打爆，有人破口大罵，指警察偵辦此案效率神速，黑道詐騙都不去抓，也有人警告不要淪為政治打手，為政治服務，對這片不滿，員警只能耐著性子聆聽並安撫，一直到傍晚還是陸續有電話打進來。