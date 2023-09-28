MLB推薦賽事 : 9/29(五) 09:40，德州遊騎兵@西雅圖水手

美國職棒例行賽剩下最後一週賽程，美聯西區冠軍爭奪戰也進入白熱化，一度掉到分區第三的德州遊騎兵上週橫掃西雅圖水手後重回分區榜首，與太空人的勝場差距也拉開至2.5場。而慘遭橫掃的水手則跌出美聯外卡前3名，落後太空人1.5場勝差，季後賽門票岌岌可危。遊騎兵與水手本週將易地再戰，回到主場的水手勢必得找回8月的攻擊手感，才能保住晉級季後賽的一線生機。

遊騎兵攻擊火力在美聯首屈一指，但上個月傷兵頻傳火力大打折扣，8月團隊打擊率跌落至0.250，所幸新人楊恩(Josh Jung)與打點製造機賈西亞(Adolis García)都在關鍵時刻傷癒歸隊，以完整打線出擊的遊騎兵近5場狂攻40分，把水手引以為傲的先發投手群打得體無完膚，遊騎兵若能將目前的攻擊狀態延續至季後賽，將會是各隊投手群的噩夢。

水手8月繳出團隊攻擊指數0.864的出色成績，少主羅德里茲(Julio Rodríguez)單月貢獻30分打點，帶領球隊登上分區榜首，但水手到了9月手感急速冷卻，團隊攻擊指數跌至0.719，近10場賽事三度遭到完封。水手打線最大的問題在於中心打線清壘能力欠佳，蘇亞雷茲(Eugenio Suárez)與赫南德茲(Teoscar Hernández)本季被三振數皆突破200次，兩人在關鍵時刻頻頻軟手，也導致水手本季的得分效率始終無法提升。

水手系列賽首戰預計推出L.吉爾伯特(Logan Gilbert)坐鎮主場，L.吉爾伯特屬於飛球型投手，雖然有出色的三振能力，但本季HR/9值高達1.3，容易挨轟是待解決的課題。值得注意的是，L.吉爾伯特近期進入體能撞牆期，9月出賽5場有3場投不滿6局，續航力也明顯不如季初出色。遊騎兵將會由J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)領銜主投，J.蒙哥馬利季中透過交易來到遊騎兵，本季替遊騎兵先發出賽10場，自責分率僅有2.92，近3戰主投21局僅失1分，是遊騎兵目前輪值中最穩定的投手。

遊騎兵本季特別會打水手，對戰成績是壓倒性的8勝1敗，而水手不僅歷史對戰數據居於劣勢，近期打線也處於熄火狀態，僅有羅德里茲有穩定的輸出。遊騎兵的攻擊火熱，先發投手J.蒙哥馬利上週面對水手也完美壓制7局無失分，以雙方近期狀態觀察，作客的遊騎兵有機會繼續累積勝場往分區登頂之路邁進，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。