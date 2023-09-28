日前大陸狗仔「超能攝影陽陽」曬出一張超音波照，顯示懷孕已6週，疑似要曝光某位明星的私生活，後來他刪除寫下「尊重當事人的意見」，接著網上傳出許多謠言，指與此事相關的是陸劇男神任嘉倫，婚內出軌、嫖娼被狗仔抓到，但又傳出事主是另一位男星成毅，對此兩位男星的工作室都發出聲明嚴正澄清。

大陸34歲男星任嘉倫近年作品不斷，不過令人意外的是他早早就和圈外人女友結婚，並育有一子，但由於並不高調，所以只有部份粉絲知道，他也很少公開提及。近日大陸狗仔「超能攝影陽陽」爆出超音波照，雖然沒有指名道姓，但網友根據蛛絲馬跡推測出可能指的就是任嘉倫，同時傳出任嘉倫出軌、嫖娼、老婆懷二胎等謠言，對此任嘉倫工作室28日回應：「關於任嘉倫先生嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎等不實言論，我方現作出如下嚴正聲明：該等言論根本不具事實基礎，純屬惡意造謠誹謗，任嘉倫先生從未有過上述行為」。

任嘉倫工作室轉發律師聲明表態。（圖／微博）

而受到波及的還有大陸33歲男星成毅，先前狗仔「懂瓜呱」和卓偉通話，卓偉說要爆的是二字男星，引發網友猜測是成毅讓人懷孕，對此成毅工作室發出律師聲明強調「請立即刪除針對成毅先生的不實信息，停止侮辱、誹謗的侵權行為，消除不良影響，並避免再次通過任何方式侵犯成毅先生合法權益。」必要時會採取訴訟行為維護成毅的權益。