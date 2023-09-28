真的是包棟了！王品集團搶下位於台中捷運南屯站的黃金店面，10月一口氣入駐四大品牌「阪前和牛鐵板燒」、「品田牧場」、「初瓦」與「肉次方」，加上同地點的「嚮辣和牛麻辣鍋」，總共五個品牌打造「王品美食城」。「阪前」和「品田牧場」五權西店先放福利，「阪前」10／2-10／6試營運期間，來店消費套餐，即享套餐9折優惠。「品田牧場」10／16正式開幕，10／16~11／17，平日到店用餐享第二客套餐6折。

台中捷運通車兩年，捷運站周邊商圈越來越熱絡，王品集團搶搭「軌道經濟」，在文心崇德站周圍有六家門店，被市民稱為「王品一條街」。而在近來最受矚目的捷運南屯站，在台中文心路、五權西路口周邊，繼「嚮辣和牛麻辣鍋」後，10月起直接「包棟」街角黃金二層店面，四大品牌「阪前和牛鐵板燒」、「品田牧場」、「初瓦」與「肉次方」入駐，打造又一座「王品美食城」，出捷運站就有多種用餐選擇。

位於一樓的「阪前和牛鐵板燒」與「品田牧場」即日起開放訂位。「阪前」去年底於台北中山區盛大開幕，「和牛七吃」、「龍蝦」等高奢食材搭配鐵板匠人技巧，深受市場好評，二店插旗台中南屯商圈，延續一店的日式幽靜風格，座席數擴大，還增設一間可容納12人的獨立包廂，升級用餐體驗。將於10／2-10／6展開試營運，期間到店消費套餐可享9折優惠。而慶祝台中店正式開幕，10／16~11／17期間，平日到「阪前」台北、台中店消費套餐，打卡或留下評論，即贈價值680元的「松露清酒和牛頰」一份。

炸豬排專家「品田牧場」文心五權西店則於明天(29日)起至10／15試營運，10／16正式開幕，10／16~11／17期間，平日到店內用享第二客套餐6折優惠，10／16~11／30期間，外帶自取享單筆消費88折。不僅如此，10月底「品田牧場」將在台中西屯區國安一路米平方商場再開一店。全台「品田牧場」達到16家店。

韓式料理「初瓦」、追肉天堂「肉次方」文心五權西店也將於10月底陸續亮相，並同步推出一系列開幕歡慶活動，為台中鄉親大送福利。