泰國新任總理賽塔今天出訪柬埔寨，並和柬埔寨新任總理洪馬內會面。雙方討論如何促進貿易、觀光、投資和邊境發展等，也討論跨境犯罪議題，同意密切合作打擊電話詐騙集團。

賽塔（Srettha Thavisin）內閣9月5日走馬上任，第一個出訪行程是9月19日至26日在美國紐約舉行聯合國大會，並在紐約期間見了許多國家領導人。

賽塔今天訪問柬埔寨，是他上任以來第一個國是訪問行程，也是拜訪東南亞國家協會（ASEAN）各國行程的一部分，以加強國家領導人之間的關係。

泰國總理府發布新聞稿指出，賽塔今天早上抵達柬埔寨首都金邊，旋即和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會談，雙方同意加強戰略夥伴關係，並促進貿易、觀光、投資和邊境發展等，希望2025年雙邊貿易額達到150億美元。

賽塔提議雙方共同發展旅遊，特別是醫療和健康旅遊，也建議柬埔寨核發短暫的陸路邊境通行證，以促進邊境旅遊，雙方並同意連結供應鏈，並支持中小企業和新創產業。

賽塔建議由柬埔寨主持下一次的共同邊境委員會（Joint Boundary Committee，JBC）會議，討論升級泰柬邊境的通關軟硬體設施及掃雷等議題。

由於近年不少詐騙集團在柬埔寨設置詐騙機房，詐騙對象包括東南亞、中國和台灣等國民眾，雙方因此討論安全單位定期互訪，討論議題包括跨境犯罪，特別是邊境的犯罪問題，同時強調雙方密切合作打擊電話詐騙集團。

洪馬內是柬埔寨前任總理洪森（Hun Sen）長子，2021年底由洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）推舉為「未來總理候選人」。柬埔寨人民黨今年7月贏得國會選舉，在125席的下議院贏得120席，國會在8月22日推選洪馬內為新任總理。（編輯：陳惠珍）1120928