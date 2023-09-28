杭州亞運網球項目28日中華隊最後一場賽程混雙，一日兩戰的許育修、詹皓晴6比4、7比5擊敗印尼龍卡特（Christopher Benjamin Rungkat）／蘇芝雅迪（Alaila Sutjiadi），繼隊友黃琮豪／梁恩碩之後，也拚進本屆亞運網球混雙4強，由於亞運網球不設銅牌戰，兩組混雙晉級4強準決賽也確定為中華隊再保底兩銅，加上中華隊混雙籤表不同邊，將力拚一起闖進金牌戰的機會；同日稍早兩組女雙、一組男雙已經收下金牌戰門票，中華網球隊本屆亞運已確保5面獎牌入手。

第1盤許育修／詹皓晴率先破發，取得局數2比0領先，雖被對手追上，盤末許詹配再度破發得手，也先搶下盤數領先；第2盤開局許詹配面臨0比2落後，隨後及時回穩連下4局，一度在局數4比2領先，不過對手又連追2局讓雙方局數又回到平手僵局，盤末許育修／詹皓晴把握機會再度破發，順利直落二搶進4強。

準決賽許育修／詹皓晴要對上哈薩克、印度之間的勝方，黃琮豪／梁恩碩要對上菲律賓組合阿爾坎塔拉（Francis Casey Alcantara）／艾雅拉（Alexandra Eala）。