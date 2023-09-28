本季開局不順的「紅魔」曼聯，週中在聯賽盃主場3：0大勝水晶宮，加上前一輪聯賽作客1：0小勝班來，本季首度取得2連勝，而且2場比賽都完封對手，此前備受批評的喀麥隆門將奧納納（André Onana）也總算有穩定發揮，兩場比賽共作出6次撲救，一改之前5場比賽丟14球的難堪狀況。

然而，曼聯真的就從此一帆風順，找到勝利方程式？上周作客班來，紅魔表現並沒有比對手出色，各項數據上都落後對手，控球時間更只有38.2%，僅靠著隊長費南德斯（Bruno Fernandes）一次精彩的凌空射門鎖定勝局。班來上半場兩次有威脅攻門，一次被奧納納神救，一次中柱，未能首開紀錄也是關鍵。

曼聯是聯賽盃的衛冕冠軍，周中第3輪賽事，除了收起費南德斯和前鋒拉許福德（Marcus Rashford）外，基本上是全主力陣容；水晶宮最近在聯賽2連不勝，本場作客以替補陣容為主，從曼聯引進的門將亨德森（Dean Henderson）獲得先發卻不幸在19分鐘就受傷退場，打亂了水晶宮的部署，結果2分鐘後就大門失守。

誠然，曼聯在周中的聯賽盃確實是踢得比較好的一方，贏球晉級合理，但水晶宮的整體實力也未如比數展現的不濟，兩隊本周末將在英超再度碰頭，曼聯依然是主場，但水晶宮勢必盡出主力，包括先發門將約翰史東（Samuel Johnstone）、去年開始入選英格蘭國家隊的年輕中衛格希（Marc Guéhi）、丹麥國腳安德森（Joachim Andersen）、以及今年也入選英格蘭大國腳的進攻好手艾澤（Eberechi Eze），水晶宮目標是至少帶走1分，主力陣容有足夠時間休息，並非沒有機會中止作客3連敗。推薦玩法：讓分(水晶宮+1)勝。

英格蘭聯賽盃是只限4級職業聯賽球隊參加的比賽，英冠、英甲和英乙球隊從第一輪起步，沒有參加歐洲賽事的英超球隊從第二輪開始，參加歐戰的英超球隊由第3輪加入，曼城、兵工廠、曼聯、紐卡索、利物浦、布萊頓和阿斯頓維拉都是第3輪才上場。

聯賽盃比足總盃更容易爆冷，原因就在於英超豪門向來視聯賽盃為練兵場所，除非踢進4強或決賽，很少會以主力陣容應戰，熱刺在今年第2輪率先出局，第3輪則有狼隊和盧頓被低級別球隊淘汰，英超球隊的對決中也出現兩場冷門，曼城0：1敗給紐卡索、維拉1：2不敵艾佛頓。