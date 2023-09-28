投資台灣事務所今(28)日再添5家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的諾瓦材料科技、根留企業方案的振鋒企業，以及中小企業方案的展緻企業、雅棋德科技、明治海洋國際，合計90億。

累計「投資台灣三大方案」1405家、金額達2兆1238億元，經濟部投資台灣事務所表示，後續尚有17家企業排隊待審。

本次最大案是工業起重索具配件商振鋒企業，啟動三區擴廠計畫，包含於彰化全興廠增設鍛造產線、擴增台中加工廠產能及興建台中精科廠，設置智能化產線，投資金額約75億元。

其它如身為國內車用觸媒還原劑AdBlue®(柴油車用尿素溶液)主要供應商的諾瓦材料，投資逾6億元於桃園觀音區興建智慧化新廠，擴大製造觸媒還原劑與拓展廢棄物再製燃料事業。

展緻企業為擴大CPU與GPU散熱器產能，投資逾5000萬於新北市樹林廠區增設智能化產線。雅棋德科技於苗栗縣投資興建一、二廠。明治海洋國際主要從事魷魚、秋刀魚等水產品加工製造，決定於屏東縣南州鄉投資11.2億元，興建水產加工廠與冷鏈倉儲物流中心。