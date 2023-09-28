杭州亞運圍棋個人賽，台灣圍棋好手許皓鋐今(28日)在金牌戰中，爆冷擊敗世界排名第三的地主隊中國名將柯潔，為中華隊拿下本屆亞運第4面金牌。賽後受訪時被問及獲勝原因，許皓鋐謙虛說，「可能心態上比較好吧，就是比較沒有負擔」；談及奪金的感想，許也表示，「首先這是代表中華台北得到的第一名，跟一般世界大賽的冠軍還是不一樣」。

據陸媒記者苑慶攀在微博發布的賽後採訪影片，對於此次連續戰勝中、韓三名好手奪得金牌，許皓鋐語氣平靜的微笑說「非常開心」，算是達成小時候的夢想，就是希望能夠打敗世界上最強的棋手，柯潔和申眞諝應該是現在中、韓最厲害的棋手。在這幾盤棋有學到很多東西，客觀來看，對手的實力還是比他要好很多，「我可能心態比較好」。

不過陸媒記者問「對柯潔有什麼想說的」，似乎讓許皓鋐有些尷尬，沉思數秒輕輕搖頭，記者追問評價一下柯潔？許皓鋐則說，柯潔九段就是非常強的一位棋手。

對於陸媒記者問說「為什麼會贏？贏在哪？」許皓鋐謙虛說，「可能心態上比較好吧，就是比較沒有負擔」。對於柯潔坦言自己有判斷失誤，許皓鋐說，中間自己也有犯下一些比較嚴重的失誤，當時局面應該不太行了，不過後面柯潔有讓他把局面重新穩住。

對於拿到金牌的感想，許皓鋐說，「首先這是代表中華台北得到的第一名，跟一般世界大賽的冠軍還是不一樣」，此次拿到金牌，應該能帶起台灣更多人關注圍棋這項運動。