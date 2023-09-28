今天（四）中國大陸外交部宣布10月1日將與德國召開一場財政金融對話，兩國之前已經有好幾年沒有進行了，之前是因為COVID-19疫情的緣故中斷。稍早德國聯邦經濟合作暨發展部部長表示，不再將中國視為開發中國家，因此不會再提供優惠貸款。

據《路透社》28日報導，這場對話將由中國國務院副總理何立峰和德國財政部長林德納（Christian Lindner）共同主持。

中德兩國上一次召開高級別財金對話，已經是2019年1月的事情了，當時他們簽署了1份協議，希望在銀行業務、金融和資本市場等領域加強合作，同時承諾更近一步開放市場，並深化雙邊經濟關係。

但之後，德國和歐洲聯盟對於過度依賴中國的經濟關係表示擔憂。德國政府還宣布他們打算強制德國電信公司減少使用中國大陸供應商（如華為和中興通訊）的5G設備。而德國聯邦經濟合作暨發展部（BMZ）昨天（27）也證實，德國將從2026年起不再向中國大陸提供優惠貸款，這是德國減少對中國策略性依賴的最新舉措，聯邦經濟合作暨發展部部長舒爾茲（Svenja Schulze）說：「我們不再將中國視為開發中國家」。

她還說：「中國現在是且一直會是重要的合作夥伴，沒有中國，我們就無法成功克服全球危機。」