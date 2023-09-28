中秋節3天連假，茶湯會祭出全品項買4送1優惠，搶連假商機。(茶湯會提供)

茶湯會18週年慶環保「飲料提袋」倒數熱賣中，加購價69元。(茶湯會提供)

歡慶中秋連假即將到來，手搖飲品牌紛紛祭出優惠搶攻節慶商機。即日起，康青龍推出一連13天線上點餐購買「萌粉安寶」2杯，即享20元折扣優惠，期望衝高連假買氣；茶湯會則祭出門市全品項飲品買4送1好康促銷。

迎接中秋節，康青龍祭出「中秋粉好康」快閃優惠，即日起到10月10日連續13天，在品牌「龍來訂」線上點餐購買「萌粉安寶」2杯，即享20元折扣優惠，線上預點免排隊立享好康。

除了中秋連假有好康，業者也推出多重優惠寵粉，10月1日到31日，民眾到門市消費以「全支付」付款，筆筆最高享8％回饋，北北基加碼再享20％回饋。此外，10月1日至12月31日整整3個月，民眾到門市消費以「悠遊付」付款，天天最高享16％回饋。

甜美粉嫩的「萌粉安寶」，高顏值的甜美粉色以紅寶蔓越莓打造，結合馥郁荔枝、Q彈寒天和新鮮蘋果片，果香氣迷人，口感層次豐富，清爽酸甜又解膩，好看好喝也好拍。

中秋連假，茶湯會也祭出門市全品項飲品買4送1好康吸客，百貨跟商場門市不適用，外送與點餐平台也不適用。此外，茶湯會18週年慶環保飲料提袋倒數熱賣中，共有清新灰藍及甜蜜奶茶2款，加購價69元。