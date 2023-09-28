首艘潛艦國造「海鯤號」今（28日）舉行下水暨命名典禮，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦」、舷號為「711」。退役少將栗正傑指出，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光稱，要把大陸海軍狙擊在第一島鏈內；他覺得，「這話有點太過於誇張」。

針對蔡總統親自進行擲瓶禮。栗正傑今(28日)在政論節目《 新聞大白話》中表示，船艦下水要女性去擲瓶，船才開始下水。因為在古時候航海是很危險的，每一個上船的人將來會碰到什麼樣的風浪或氣候很難講，所以每個船員上船之前，都會寫一封遺書，放在瓶子裡封起來。萬一船沉了，若有別的船隻經過，就可把這些瓶中信拿出來並帶回給船員的家人，代表這位船員已經殉難了。

栗正傑接著指出，為了確保這艘船能夠平安返航，就找一位女性，代表先生出海捕魚或海上作戰一定能夠順利歸來，就不需要瓶中信，所以要把瓶子打破。

栗正傑表示，希望蔡英文是幸運、有福氣的女性，能夠保障海鯤號海軍的官兵以及他們家屬都能夠平安返航，回家跟家人團聚在一起。

栗正傑點出，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光稱，要把中共海軍狙擊在第一島鏈之內。他覺得，這話有點太過於誇張。