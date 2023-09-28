台中市北屯廍子地區手機通訊品質差、聯繫不便，居民叫苦，立委莊競程日前與業者和社區代表共同協調。（立委莊競程辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北屯廍子地區手機通訊品質差、聯繫不便，居民叫苦不已，經立委莊競程協調與3大電信業者解決改善，業者同意設置行動通訊改善設備；業者28日舉辦內部工程協調會，預計10月1日動工，完成後廍子地區約5000戶民眾收訊問題將有所改善。

莊競程28日指出，他自5月間陸續接獲北屯區廍子里長董銘成、當地多位社區代表陳湘語、史佩穎、王麗惠等人陳情，反映該地手機訊號差，甚至常常沒有訊號，不僅講電話不方便也無法上網，嚴重影響日常生活品質，尋求他協助。

他表示，手機收不到訊號常引起民眾焦慮與恐慌，為解決行動通訊品質問題，他於5月底即邀集中華、台哥大、遠傳等3大電信業者與民代、社區管委會等人舉辦協調會尋求具體改善辦法，獲業者同意設置改善設備，也感謝台電公司同意出租土地，協助解決問題。

3大電信業者28日於北屯區台電大坑一次配電變電所辦理開工前內部工程協調會，目前已承租台電所有土地，設置行動通訊改善設備。預計行動通訊品質改善作業將分兩階段進行，第一階段10月1日開始施工，預定11月中旬完成，除了聚作社區、2020社區、明日社區手機收訊改善外，太原路三段與祥順路鄰近社區住戶共約5000戶，也會因此受惠，未來持續進行第二階段改善作業。

莊競程表示，廍子里屬於新興重劃區，生活機能完善，吸引建商陸續推案造鎮，統計至今年8月底，該里已有1萬527戶，人口數達2萬4096人，是全台中市最大里，行動通訊的需求也與民眾生活息息相關，希望完工後能有效提升當地通訊品質，維護民眾權益。