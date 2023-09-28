新生高架驚傳火燒車 廂型車行駛間底盤起火 19:222023/09/28 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車。（圖／民眾提供） 今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車，1輛行駛中廂型車底盤起火，警消獲報立即派遣消防車輛8輛、救護車輛1輛、人員22名前往灌救，火勢於18時56分撲滅，燃燒面積約1平方公尺。起火原因還待調查釐清。 翻攝記者爆料網 訂閱影音： 中時新聞網 新北引進Model T電動公車 13輛857線公車上路 南投遊覽車起火狂冒黑煙 路人攔車救了車上40人 駕駛靠「1動作」驚險逃生！ 轎車突起火燒毀車頭 回堵國道3公里 #火燒車 #廂型車 #底盤 #18 #1輛 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通安全月 樹林警聯手環保局強勢執法 11:302023/09/24 社會 東京澀谷鬧區失火！商店街「濃煙沖天」 20輛消防車赴現場 15:472023/09/22 國際 《產業》VicOnexZETA車用資安解決方案 獲亞旭採用 16:592023/09/19 財經 交通安全月取締噪音車 楊梅警開罰21輛持續「靜桃」 12:452023/09/23 社會 中秋烤肉勿喝酒開車掃興 男酒駕被抓強調只喝1瓶 18:112023/09/22 社會 今年大陸汽車出口有望超過400萬輛 全球最多 13:002023/09/28 兩岸 國道3號爆「大火球」 火燒車堵香山段路中央駕駛驚逃 04:152023/09/18 社會 《產業》富智捷強化自駕技術 2.9等級ADAS實車測試中 16:492023/09/18 財經 第3季新車安全評等出爐 FORD KUGA僅獲三顆星 12:392023/09/26 生活 韓國向烏克蘭提供2輛K600除雷車 可協助烏軍突破雷區 22:502023/09/18 軍事 扯！基隆女想不開引火燒車 父「千鈞一髮拉出她」幸無傷 10:292023/09/22 社會 《國際產業》VinFast今年要賣5萬輛電動車 分析師打臉膨風 17:392023/09/28 財經 酒後請代駕卻違停紅線 自己挪車慘遭警查獲 16:412023/09/26 社會 有起火風險 現代、起亞汽車在美召修逾330萬輛車 17:512023/09/28 國際 影／男子開車上國3突故障停駛 下秒陷入火海車輛燒成廢鐵 09:402023/09/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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