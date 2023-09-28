今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車。（圖／民眾提供）
今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車。（圖／民眾提供）

今28日晚間18時許，台北市中正區新生高架道路往南濟南路出口發生火燒車，1輛行駛中廂型車底盤起火，警消獲報立即派遣消防車輛8輛、救護車輛1輛、人員22名前往灌救，火勢於18時56分撲滅，燃燒面積約1平方公尺。起火原因還待調查釐清。

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