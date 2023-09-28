中亞國家烏茲別克當局今天表示，首都塔什干（Tashkent）的機場附近一座倉庫於昨晚發生爆炸，已造成1人喪命、162人受傷。

法新社與路透社報導，烏茲別克衛生部透過聲明指出，一名少年被掉落的窗框砸中身亡，另有24人住院，但沒有生命危險，還有138人因傷接受治療。

烏茲別克緊急事務部表示，強烈閃電擊中機場區域內的一座倉庫「並引發爆炸，接著形成目前仍在延燒的火勢」。

社群媒體流傳的影片可以看到，現場有火焰和煙霧竄上夜空。

爆炸震碎了機場周邊地區數棟房屋的窗戶，且使建物內部受損。

烏茲別克國家通訊社UzA指出，烏國最大機場「塔什干國際機場」（Tashkent International Airport）維持正常營運。

緊急事務部提到，已在現場設立了實驗室，以對這起爆炸進行調查。

緊急事務部還在通訊應用程式Telegram發文說：「由於緊急事務部人員迅速採取行動，火場面積正縮小。情況已完全獲得控制。」