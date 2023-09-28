台南市今天出動國軍協助化學防治，一整天執行2200戶噴藥。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱確診病例今天新增358例，累計10551例，由於明天起展開3天中秋連假，不少民眾準備烤肉賞月，台南市衛生局呼籲民眾務必防蚊，提醒登革熱病媒蚊埃及斑蚊吸血高峰為上午9到10點、下午4到5點，提醒民眾烤肉或出遊需落實防蚊，但也強調除這2個時段，每天做好防蚊跟孳清最重要。

台南今天新增358例分別為南區74例、東區53例、北區及永康區各50例、安南區49例、中西區31例、安平區12例、歸仁區11例、仁德區10例、關廟區5例、新化區3例，新營區、善化區及西港區各2例，安定區、佳里區、官田區及六甲區各1例。

截至目前已有東區、安南區突破2000例，東區為2055例、安南區2071例，破千例則有永康區1827例、南區1374例、北區1121例，破百例的分別為中西區534例、仁德區437例、安平282例、關廟209例，歸仁173例，全市34區淪陷，除了這10區疫情嚴峻，其他則維持2位數甚至個位數病例。

隨著疫情延燒3個多月，衛生局也統計，民眾陳情案件來到1337件，其中陳情噴藥擾民占大宗，有419件，其次為陳情哪有積水容器393件、檢舉家戶髒亂154件，至於不滿遭開罰的罰單疑義有41件。

中秋連假但蚊子不會放假，台南市衛生局呼籲，中秋祭祖使用的金爐、烤肉使用烤肉架、杯、碗、盤、空瓶等容器，皆要妥善收拾處理，避免雨後可能積水孳生病媒蚊，此外，旅遊踏青或於戶外從事烤肉賞月等活動時，務必加強自身防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默寧）等有效成分的防蚊劑，降低染疫風險。