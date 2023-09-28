科技界有一句俗話：「剛上市的新產品其實已經落伍了」，因為科技日新月異，在產品定型並量產之後，可能新的技術已經在實驗室裡成形。如何減少這種科技代差? 就是加快生產流程，3D列印就具備這樣的效果。美國國防部高級官員表示，「積層製造(additive manufacturing, 也就是3D列印)的發展，對軍方來說可謂是改變遊戲規則，從鳥擊後飛機的快速修復，到高超音速武器的開發，都有著極關鍵的幫助。」

防衛新聞(Defense News)報導，美國國防部製造技術計劃辦公室副主任德夫里斯(Keith DeVries)說：「3D列印是過去幾年最重要的製造技術革新，為新武器的開發，零部件的補充，都給了最便捷，低廉的最優解。」

德夫里斯說，在製造新設計時，3D製造特別有用，因為它可以在完成建模後，立即快速製作原型，這種進速比傳統製造工法要更速的多，迭代也更快。」

在維護時，3D技術就更得心應手，它可以用來製造「一次性」備件，也就是那種昂貴的重要部件，如果是傳統的供應鏈，需要等待足夠多的需求量才可能開模製作。

他說：「比如說，飛機遇到的鳥擊事件，關鍵部位受損，用3D列印就能在一夜之間完成所需零件，然後在幾天內修復」

除了機械可以用3D 列印以外，還能透過相同的技術建造房屋等整個結構。他說：「能夠在一夜之間列印出跑道、機庫或其他東西，這真是太不可思議了。」

3D製造也持續在進步中，利用高能雷射熔化耐高溫的金屬，以及高熵金屬合金(5種以上的合金)製造出特別堅固、耐磨損、耐高溫，而且形狀更複雜的成品。

德夫里斯說，高超音速武器就需要金屬3D製作，超燃衝壓發動機的推進系統，有著複雜的燃燒室，在傳統工法中很難製作，但是3D列印採用積層的方式，一層一層準確的疊出複雜的內部設計。

積層製造最大的特徵就是它是零件是整體的，不需複雜的組裝與焊接，所以強度是完全一致的。

但德夫里斯也表示，傳統的鑄造和鍛造等工藝技術仍佔有一席之地，強調3D列印與傳統工藝不是相互衝突的競爭關係，而是相互幫助。