SOGO百貨復興館10月1日有成真咖啡義式咖啡買1送1。（SOGO提供）

city’super SEIKO COFFEE 珈琲鑑定士嚴選濾泡式咖啡24入，原價330元、2盒特價399元。（city’super提供）

全聯現煮咖啡「OFF COFFEE」（30日）、10月1日實體門市熱美式、熱拿鐵買1送1，若想囤貨，全聯線上購分批取明（29日）起至10月1日限時3天推出超級優惠價，自帶杯環保價熱美式每杯36折只要9元、冰美式每杯48折只要12元、相比實體門市買1送1換算單杯更便宜。

city’super連3年統計濾掛咖啡銷量連年成長2成，咖啡機、奶泡機等也連帶成長，並發現疫情後在家沖煮咖啡機會提高，消費者在口味追求上也有提升，即日起至10月17日，在全台8店集結百項世界各國咖啡豆粉、濾掛咖啡、咖啡機、奶泡機等咖啡器皿，推出單品優惠。

SOGO復興館在10月1日當天有一日限定咖啡優惠，包括由世界級咖啡冠軍聯手打造的成真咖啡，義式咖啡外帶享買1送1；侯布雄法式精品甜點祭出美式、拿鐵第2杯半價。SOGO敦化館的COFFEE LOVER’S PLANE推出台灣咖啡嘉年華，購買限定咖啡可累點，集點可兌換免費咖啡。