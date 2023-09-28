▲基隆市長謝國樑強調，在面對氣候變遷問題，應特別注意平時整備工作的重要性，呼籲善用部會建置系統資源，維護救勤人員安全。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府各局處首長及代表出席三合一會報會議。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市2023年的「動員、戰綜、災防」三合一會報，28日由基隆市長謝國樑在基隆災害應變中心主持下半年定期會，行政院動員會報副處長夏振國列席，期盼透過平時模擬機制強化應變效能，完善全民防衛動員機制。

為預防複合型災害發生，並整合資源啟動跨區馳援，謝國樑簽署由消防局長向永財、民政處長張淵翔及七區區長共同議定的《跨區支援互助協定》，以期發揮「跨區支援‧互助共贏」的救災能量綜效。

謝國樑並於會中頒發本年度動員召集作業績優人員及績優單位獎項，親自嘉勉同仁的辛勞付出，期許各單位在原有的基礎中，持續精進再創佳績。同時也感謝各界秉持服務熱忱，協同努力今年度民安九號及萬安46號防空演習，落實全民防衛動員整備工作。

此外，會中也針對模擬戰情中心在接獲動員令，分別提出「車機緊急徵購使用」、「民生物資短缺供需因應」等因應策略，由市府局處和各機關、軍事單位進行狀況推演，期盼建立默契並防患未然。

謝國樑強調，在面對氣候變遷問題，特別強調平時整備工作的重要性，並肯定基隆市消防局出勤善用救災安全管制App，呼籲善用部會建置系統資源，維護救勤人員安全。