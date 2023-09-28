草爺（右）大方發「發財金」給陳零九（左）、吳思賢。（陳俊吉攝）

草爺（右起）、吳思賢、陳零九。（陳俊吉攝）

藝人草爺推出台語新作品〈飲未乾的酒〉，今（28日）舉辦新歌發表會，MV男主角吳思賢、陳零九也前來站台。近日加密貨幣「JPEX」涉嫌詐騙，台灣區代言人陳零九波及，他今坦言自己也有投資，損失個人總資產逾一成，草爺以過來人身份，心疼安慰：「錢不重要，再賺就好。」

對於不少網友酸陳零九，草爺力挺：「這些人又沒有被割韭菜，是為酸而酸。」表示陳零九已經有扛起責任，也認為以他吸金能力，「可以從別的地方賺回來」，雖然知道陳零九賠很大，但名聲受影響比較痛，「誰會願意為了一點錢，賠上自己的名聲。」認為問心無愧就好。

草爺之前投資挖礦2年慘賠4千萬元，草爺說：「最難過的都過去了，還曾經有小小的憂鬱，不過說到投資本來就有賺有賠，錢再賺就有了，藉由那段時間可以好好沈澱自己。」草爺還透露台南的親子樂園下周將開幕，接下來也計畫到大陸拓展娃娃機事業，「目前大陸的市場才剛開始，想去試試看。」

談到新歌，草爺表示〈飲未乾的酒〉MV劇情，將兄弟情義，用太寫實、逼真的拍攝手法呈現出來，當眾調侃自己：「一般發新歌，嘉賓都是來祝賀新歌大賣，點閱破百萬之類的，但今天他們倆其實是來安慰我的，因為這首歌的尺度太藝術了，被限制流量了。」

長期是公益團體「紅心字會」弱勢家庭兒童資助人的草爺也說，前陣子投資失敗虧蠻多錢，不得不暫停幾個月的定期捐款，並拜託一些好朋友捐，上月有朋友用「含羞草親子樂園」名義捐了10萬，令他好感動。