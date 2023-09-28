今年入圍金鐘獎最佳女主角的高慧君（右起），與金鐘獎主持人鍾欣凌日前接受王琄（中）專訪。（鏡電視提供）

鏡電視藝文節目《誰來演戲之圓桌對談》新的一季同樣由金鐘視后王琄主持，與超過55位的重量級演員來賓對談：像是即將擔任金鐘獎主持人的鍾欣凌、劉品言；入圍金鐘獎迷你劇集女主角的許瑋甯，另外像是演出《八尺門的辯護人》的李銘順、《華燈初上》的鳳小岳、《我們與惡的距離》的溫昇豪等人，暢談熱播戲中的角色與生活中的心境。王琄就說：「透過聊天的方式，讓這些演員們在觀眾的心中更有溫度，就是節目最大的成就感。」

拿過金鐘獎女配角的許瑋甯及劉品言，皆演出過不少堅忍不拔的女性角色，然而雙姝同場不但沒有較勁意味，反而惺惺相惜。許瑋甯還在節目中透露，在演出《她和她的她》的時候，家人身體也剛好不太好，在拍攝現場又要處於一種破碎的狀態，「常常覺得自己跟角色非常相像，有時候還會心疼劇中晨曦這個角色」。

這次入圍金鐘獎女主角的高慧君，同樣在節目中分享入圍作品《我願意》的拍攝心情，還爆料「我一直很想演柯淑勤的那個檢察官(角色)」，雖然自認對於自己的角色一開始「沒辦法跟他(角色)有連結」，但精湛演技仍有目共睹。