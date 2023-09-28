不論是男生還是女生，在只有同性友人的場合難免針對異性討論，但若聊天的內容被異性甚至是當事人知道，那後果可就麻煩了。一名女網友透露，她無意間聽到小姑先生向老公及老公的表哥抱怨房事問題，且話題還扯到她身上，讓她驚呼「這是什麼意思？是我感冒頭昏昏幻聽嗎？」

一名女網友今（28）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己因為感冒的關係起得比較晚，沒想到剛下樓就聽到小姑的先生正向老公及老公的表哥抱怨房事問題，稱小姑表現很差，讓身為先生的他已經不想再「做功課」了，並追問老公及老公的表哥，另一伴表現如何，讓她當場傻眼。

女網友透露，老公聽到問題時，僅沉默沒有回答，不過老公表哥卻當場喊「奶沒有妳老婆大，下面頭髮也沒妳老婆多，也沒妳老婆會叫」，隨後自己老公也說「沒錯，她老婆挺會叫的」，接著老公與老公表哥就離開了，讓女網友好奇問「這是什麼意思？是我感冒頭昏昏幻聽嗎？」

不少網友看完後驚呼「資訊過多，難以負荷」、「奶可以目測，聲音可以推測，頭髮的事水很深，我不好再說」、「下面怎麼知道，很怪」。

不過也有人認為，女網友的老公與老公表哥應該是用反諷的方式，想儘快結束這場對話，說「當面跟他們討論他們的妹妹，這人也太誇張了吧」、「妳老公只是附和表哥不想聊下去，也或許他真的覺得毒菇嘴不乾淨的反諷法，反正不用往心裡去，男人真的很會『嘴砲』」。