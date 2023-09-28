北市28日舉行中高齡者暨高齡者友善企業認證頒獎典禮，本次共76家企業獲獎，台北漁產公司也名列其中。漁產公司董事長鄭世維指出，台灣已是高齡社會，提供「友善、安全」的職場環境是優先課題，本次獲中高齡者暨高齡者友善企業認證肯肯定後，將持續打造全齡友善且有溫度的就業環境。

漁產公司指出，因營運性質特殊，公司從業人員平均年齡47歲，為使員工在工作與生活間取得平衡，提供許多優於法規的措施，如「有薪陪子女產檢假」、開放「員工子女課後攜至辦公室照顧」，並於「年節開放彈性下班」等，讓中高齡員工認真打拚，也能享受自我空間。

漁產公司也說，為鼓勵中高齡者重返職場，公司也開發新職務，回聘退休同仁擔任技術指導，不斷更新作業場域的設備及設施，讓員工能夠安心且穩定就業；鄭世維強調，很榮幸通過中高齡者暨高齡者友善企業認證，漁產公司未來也將持續打造有溫度的工作職場、青銀共事的友善空間，創造勞資雙贏。