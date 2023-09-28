杭州亞運中華隊再傳捷報，台灣圍棋好手許皓鋐在金牌戰中擊敗世界排名第三、地主大陸名將柯潔，勇奪中華隊本屆杭州亞運第四面金牌，讓台灣棋界大為振奮。

據陸媒記者苑慶攀事後發布的比賽採訪影片，柯潔吐露摘下銀牌的心聲，表示：「其實對金牌是志在必得的，我以為我會贏，但沒有。然後以這個結果輸掉比賽，感覺非常遺憾，希望後輩能多加油。」透露這次的失敗對他打擊不小，也感到十分遺憾。此外，柯潔也對於一直支持他的粉絲表達歉意：「史上沒有任何一個時刻比這場更遺憾，這是比較難過的地方。」同時也提及自己會在之後的團體賽全力以赴。

許皓鋐在本屆亞運賽事中一路上過關斬將，以3勝2敗進入八強戰後，先是擊敗世界排名第二的韓國高手朴廷桓，後在四強賽險勝世界排名第一的韓國名將申眞諝，今(28)日稍早前迎戰世界排名第3的大陸好手柯潔，並成功贏得金牌，優異表現讓圍棋迷為之震驚，相關話題更是衝上微博熱搜榜單中，還有大陸網友大讚許皓鋐的表現，封其為「許仙」，開玩笑的表示：「在杭州怎麼輸？」

事實上，據陸媒《中新體育》分析許皓鋐對陣柯潔的金牌戰，指出柯潔執白，在初期階段便陷入被動，AI勝率更一度跌到僅剩個位數字，不過到中盤時，柯潔憑藉著豐富的經驗在對殺的過程中逐漸逆轉佔據優勢，未料仍在後期以微弱的劣勢惜敗許皓鋐，僅拿下銀牌。