22歲小將許皓鋐28日於杭州亞運圍棋個人男子決賽，驚險以4分之3子之差擊敗大陸好手柯潔，勇奪中華圍棋隊在亞運隊史上的第1面金牌，就算先後擊敗世界排名前3好手爆冷摘金，許皓鋐仍面無表情表示，「非常開心，總算達成小時候的夢想！」

圍棋在2010年廣州亞運成為正式比賽項目，3面金牌全由韓國包辦，中華隊僅獲女團銅牌，隨後仁川亞運、雅加達亞運都沒舉辦，直到杭州亞運才恢復辦理，沒想到原本地主選手勢在必得的本屆圍棋首金，竟然落到這名世界排名第35的無名台灣小將身上。

原本許皓鋐在預賽表現並不突出，卻在8強戰率先擊敗世界排名第2韓國朴廷桓，接著昨天上午準決賽面對世界排名第1的申貞諝，許皓鋐又以半子優勢驚險挺進金牌戰，「我希望可以打敗世界上最強的對手，不只是想要擊敗柯潔，他就是非常強的棋手。」

「就算我今天奪金，但我還要學很多，客觀來講，對方的實力都還是比我好，重點還是心態，我可能贏在心態上比較好、沒有負擔，」許皓鋐說，「今天金牌戰中間我犯了一些嚴重失誤，當時局面應該不太行了，但他也出錯，又讓我穩住了。」

許皓鋐強調，他很清楚這代表中華圍棋隊史上第一金，跟一般世界大賽冠軍不一樣，「希望藉由這一金，應該會有更多台灣人關注圍棋這項運動。這次奪金之後，應該對我信心上也會有些提升。」