後龍鎮黃姓民眾座車卡在外埔漁港南側沙灘，海巡署外埔安檢所官兵協助搶救無果，轎車慘遭漲潮海水吞沒。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮黃姓民眾座車卡在外埔漁港南側沙灘，轎車慘遭漲潮海水吞沒，28日下午又被海上沖上岸際。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮黃姓民眾座車卡在外埔漁港南側沙灘，轎車慘遭漲潮海水吞沒，28日下午又被海上沖上岸際，車轎明顯受損。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住後龍鎮的1對黃姓父子，27日下午分別駕駛2部小轎車闖入後龍鎮外埔沙灘，想要嘗試馳騁沙灘的快感，卻不料因非4輪驅動車，一起被卡在沙難上動彈不得，海巡署外埔安檢所人員接獲黃某等求救趕往救援，先讓其中的白色轎車脫困，但另1部鐵灰色轎車因漲潮海水上漲來不及拖離，慘遭海水2度淹沒，直到28日下午，才被海水打上岸際，由黃某找來拖吊車吊離整修。

這名黃姓父親與兒女共4人，27日下午分別駕駛家中2部小轎車闖到後龍鎮外埔漁港南側沙灘飆車耍玩，黃某未考慮到自己的轎車並非四輪驅動的高底盤車輛，當場卡在距離岸邊遠達2百多米的沙灘上，黃某情急打118電話向海巡署求救，第3岸巡隊外埔漁港安檢所官兵獲報趕往現場救援，先將其中白色小轎車推上岸際，但另1部鐵灰色小轎車因牢牢被卡住，無法動彈，當場被上漲的海水淹沒，在水裡載浮載沈。

受困轎車在沙灘上歷經2度漲退潮，直到28日下午4點，海巡人員到場查看時，赫然發現轎車竟又被海水沖回岸際，黃某聞訊趕往，找來拖吊車將車拖離進場整修，由於轎車整個泡在海水長達一天一夜，維修費用恐將不在小數。