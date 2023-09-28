大安防詐交通宣導團深入校園，進行識詐、交通、婦幼安全宣講。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安防詐交通宣導團深入校園，進行識詐、交通、婦幼安全宣講。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安防詐交通宣導團深入校園，進行識詐、交通、婦幼安全宣講。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為讓青年學子能建立正確法治觀念，北市警大安分局在9月開學第一個月，前往轄內和平高中、大安高工等8所學校，由大安防詐、交通宣導團深入校園，進行識詐、交通、婦幼安全宣講。

在反詐騙宣導中，警方以解除分期付款、假網拍等學生常見的網路詐騙手法為例，教導學生們識別網路上各種詐騙訊息，並提醒學生未來打工求職的注意事項，以免被騙做人頭帳戶及詐欺車手，誤入詐騙陷阱。

目前適逢交通宣導月，大安分局亦針對不同年齡層學生實施交通宣導，提醒國中、小學生注意路口安全，加強高中、大學等潛在用路人路權觀念，避免交通事故發生，同時宣導家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、兒童及少年性剝削等婦幼安全議題，進而增進學生自我保護能力免於遭受非法侵害。

大安分局表示，希望透過巡迴式的校園宣導，將識詐預防及婦幼被害防治、交通安全等觀念帶入校園，以有獎徵答、提問互動等多元化方式，與年輕學子加強交流，讓相關法治概念可以向下紮根。未來將持續前進轄內校園進行犯罪預防宣導，防範未然，以有效降低詐騙、交通事故、婦幼案件發生。