日本最新研究確認雲層中存在微塑膠，當這些塑膠微粒出現在高層大氣中且暴露在紫外線環境時，會分解及產生溫室氣體，並以目前尚未被釐清的方式影響氣候。

法新社報導，發表在學術期刊「環境化學快報」（Environmental Chemistry Letters）的研究顯示，數名學者登上富士山及神奈川縣的大山，收集山頂雲層的水氣，並利用先進的成像技術確認樣本的物理及化學特性。

研究團隊從空氣中的微塑膠發現9種不同的聚合物及1種橡膠，它們的大小介於7.1至94.6微米。而每公升的雲水含有6.7至13.9塊塑膠。

而且，親水性的聚合物相當豐富，代表這些微粒對於雲的快速形成發揮顯著作用，從而影響氣候系統。

日本早稻田大學創造理工學院教授大河內博是這項研究的負責人，他今天在聲明中警告，「若不積極解決『微塑膠空氣污染』問題，氣候變遷和生態危機可能成真，並在未來帶來不可逆且嚴重的環境破壞」。

大河內博同時說明，當微塑膠進入高層大氣暴露於陽光中的紫外線輻射時，會分解進而釋放溫室氣體。

微塑膠（microplastics，又稱塑膠微粒）指的是小於5毫米的塑膠碎片，源自工業廢水、紡織品、合成輪胎、個人衛生用品等。而且下至北極海域的深海魚類體內，上至法國及西班牙邊界庇里牛斯山脈（Pyrenees）的積雪中，都被發現存在微塑膠。

然而專家目前還不清楚微塑膠是如何傳播，因為在空氣中傳播微塑膠的相關研究尤其有限。

作者群在這篇研究中寫道，「據我們所知，這是第一份關於雲水中空氣微塑膠的研究報告」。

一些新證據顯示微塑膠會影響心臟及肺部健康、癌症，還有引發廣泛的環境破壞。