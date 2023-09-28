看好新店裕隆城人潮商機，蘋果經銷商 STUDIO A進駐「誠品生活新店」開設第 33 間、北台灣最大的STUDIO A旗艦門市，想買iPhone 15系列新手機，不用再跑到台北市區。開幕期間裕隆城旗艦門市還推出多重好禮回饋在地消費者。

STUDIO A 新店裕隆城旗艦門市的「會員招集-來店贈好禮」，活動期間自9月28日起至10月10日止。開幕慶4大好禮包括「開幕來店禮」-加入 STUDIO A 官網會員並綁定 Line 會員,即贈 PQI 充電線 1 條(USB-C to Lightning )，另外單筆消費滿 1萬贈500元抵用券(不累贈/限誠品會員兌換 1 次)，另外買VAP 15W無線充電盤即贈 VAP 30W 充電頭+PQI 充電線1條(USB-C to Lightning)，若購買Apple主機加購SA Care/ACPP+ 保固，主機享會員點數 5 倍贈。

此外，STUDIO A 為迎接 2023 新機上市加碼推出「STUDIO A 購機抽百萬好禮」，即日起至11月30日止，只要在 STUDIO A 全台門市及官方網站、Straight A 校園門市及官方網站於11月30前完成購機 (iPhone 15全系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2全系列)，凡線上或線下購買1機均享有抽獎資格1次(次數無上限)，12月15日將於STUDIO A官方粉專直播抽獎。