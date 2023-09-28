2024年立委選戰開打，民進黨想力拚國會過半壓力不小。尤其民進黨在16個艱困選區仍陷入苦戰。《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫顯示，在台北市空戰部分，除了民進黨市議員吳沛憶外，大部分綠營選將都輸藍軍選將。另外，民進黨立委賴品妤近期因捲入「雲豹小公主」爭議，光是負面聲量就高達17.5萬，好感度僅0.26，顯示仇恨值極高。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集民進黨在今年7月12日完成立委提名後，至今的網路輿情數據，並比較各區民進黨、國民黨、民眾黨或其他黨籍參選人的網路聲量表現。

其中台北市，民進黨主席賴清德推出「民主大聯盟」概念，在台北市第5選區（萬華、北中正）徵召市議員吳沛憶參選，對戰國民黨市議員鍾小平、無黨籍參選人于美人，台北市第6選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，對戰國民黨前市議員羅智強；台北市第8選區（文山）提名市議員王閔生，對戰國民黨資深立委賴士葆、民眾黨不分區立委張其祿。

由於台北市是都會選區，選民的投票意向更容易受空戰表現左右。根據網路數據分析結果，只有第5選區徵召的市議員吳沛憶以好感度（P／N值）0.7、逾1.4萬則總聲量，領先國民黨對手，但仍落後于美人(好感度0.7、總聲量2.6萬則)。

至於台北市第6選區，民進黨與社民黨市議員苗博雅合作，苗博雅好感度僅0.36、總聲量6.2萬則，落後國民黨羅智強(好感度0.42、總聲量13.6萬)。台北市第8選區，民進黨提名市議員王閔生，王閔生好感度0.22、總聲量7600則左右，國民黨賴士葆好感度0.2、總聲量逾2.3萬則。顯示除了吳沛憶外，其他綠營選將仍有不小努力空間。

新北市方面，比較值得一提的是第12選區、非屬艱困選區、同為太陽花世代立委賴品妤總聲量超過55.5萬，賴品妤因近期捲入「雲豹小公主」爭議，承受不少來自在野黨的砲火攻擊，總聲量非常高，光是負面聲量就高達17.5萬，好感度僅0.26，顯示仇恨值極高。也有媒體報導指賴品妤的民調下滑，暗示她雖擁有高聲量與能見度，但恐怕未能幫自己的選情加分。