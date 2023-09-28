大陸科技大廠華為日前召開的秋季全場景新品發布會上，首款智能轎車「智界S7」正式亮相，也讓不少人想到至今「只聞樓梯響」的Apple Car。有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤卻狠狠給果粉潑了一盆冷水，因為他竟然表示，外界可別指望Apple Car可以很快問世。

郭明錤28日在社群平台X（前身為推特）發文表示，蘋果Apple Car現階段已經「銷聲匿跡」。他的推文寫道：「Apple Car的開發目前看起來已經失去任何能見度。如果Apple不用併購策略進入汽車市場，我懷疑Apple Car能否在數年內進入量產。」

The development of the Apple Car seems to have lost all visibility at the moment. If Apple doesn't adopt an acquisition strategy to enter the automotive market, I doubt that the Apple Car can go into mass production within the next years.

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Apple… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 27, 2023

蘋果計畫推出Apple Car自駕電動車的傳聞近年一直沒間斷，蘋果申請的專利也顯示公司持續研發汽車技術。不過郭明錤並未說明Apple Car的開發「失去能見度」的理由。今年3月他還曾表示，蘋果汽車團隊已經解散，恐難在2025年亮相。

不過業界仍有不少人對Apple Car滿心期待。投行Wedbush分析師Daniel Ives在6月曾預測，蘋果首款自駕車即將問世，預計將於2026年上市。

相較於蘋果的慢吞吞，華為在汽車的研發明顯讓人驚豔。2021年4月，華為與賽力斯首次合作推出第一輛電SF5電動車，就在市場掀起話題。華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東更是多次表示，華為在智能汽車上遙遙領先美國電動車大廠特斯拉。