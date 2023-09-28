首艘國造潛艦海鯤艦（舷號711）今天在高雄舉行原型艦命名暨下水典禮，國防部釋出影片，披露船段挺過高強度的爆震實驗，並以縮時方式記錄潛艦各船段組裝過程；至於內部空間因涉機敏，部分裝備打上馬賽克。

國造潛艦自民國109年11月開工，歷經台船、海軍及友盟國家全力協助後，原型艦今天上午在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文主持並進行擲瓶禮。

下水典禮會場在高度保密的「海昌廠」內，僅能看見海鯤潛艦艦艏。典禮結束後，開放媒體參觀潛艦外觀，但不得攜帶相關攝影配備，艦艏的魚雷發射管、側邊聲納裝置、艦艉的車葉，均以帆布覆蓋。

首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）28日正式在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮。（陳信翰攝）

至於海鯤潛艦建造過程，國防部釋出的影片顯示，潛艦在試驗設計階段，先進行模擬遭深水炸彈攻擊的抗爆震實驗，驗證潛艦能否正常運作，以作為建造壓力殼船段的重要依據。

影片也以電腦動畫，模擬海鯤潛艦潛航時各項戰術動作，以及潛艦進行壓力測試、船模實驗等過程，可得知潛艦一開始就採X型尾舵設計，並呈現相關人員在設計階段時，針對各項設計圖紙集思廣益過程。

此外，海鯤潛艦船段的縮時記錄影片可發現，施工人員在接合船段時，持續反覆透過各式儀器進行校準，以確保潛艦潛航安全；不過，影片拍攝到船段艙內機密設備時，則以馬賽克處理，以避免機敏資訊外流。

台船董事長鄭文隆今天指出，潛艦是不對稱作戰神兵利器，因此需要較為隱密的製造過程，以往船艦命名典禮中，會報告艦體各項性能及數據，但既然隱密製造，數據將不對外報告。